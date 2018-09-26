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'nin yerli uçuş simülatörü hizmete alındı

() Genel Müdürü , 'ın ürettiği "Boeing 737-800 NG" simülatörünün Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı () ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü () tarafından sertifikasyonu tamamlanarak, ticari eğitim hizmetine alındığını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 16:25
THY'nin yerli uçuş simülatörü hizmete alındı

() Genel Müdürü , 'ın ürettiği "Boeing 737-800 NG" simülatörünün Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı () ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü () tarafından sertifikasyonu tamamlanarak, ticari eğitim hizmetine alındığını bildirdi.

"TİCARİ EĞİTİM HİZMETİNE ALINDI"

Ekşi, söz konusu Türk sivil uçuş simülatörünün üretim süreci hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Bilal Ekşi, "HAVELSAN tarafından THY için üretilen 'de ilk imalatı tamamlanan 'Boeing 737-800 NG' simülatörü, EASA ve SHGM tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim hizmetine alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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THY'nin yerli uçuş simülatörü hizmete alındı
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