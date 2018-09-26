Yakında gayrimenkul dövizin önüne geçecek

Emlak Konut
GYO güvencesi ile Teknik Yapı
ve Halk GYO ortaklığıyla İzmir Konak
'ta hayata geçirilen Evora İzmir projesi bu hafta sonu satışa açılıyor. 35 bin 600 metrekare alanda 8 bloktan oluşacak karma projede, bin 49 rezidans, 121 odalı bir otelle yaklaşık 19 bin metrekare park ve yeşil alan yer alacak. Bine yakın ön talep alan projede metrekare satış fiyatları 8 bin 150 liradan başlarken, satış fiyatları ise 475 bin liradan başlıyor. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
, bu dönemde büyük fırsat oluştuğunu, yakında gayrimenkulün dövizden daha fazla getiri sağlayacağını söyledi. Durbakayım, "Konut fiyatları açısından en uygun dönemdeyiz" dedi. Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin de, proje ile 'birlikten kuvvet doğar' diyerek, 'daha güçlü bir Türkiye idealine' hizmet ettiklerini dile getirdi.