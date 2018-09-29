5 milyon çuval unu 95 TL’den verecekler

Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı ve CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Ankara milletvekili aday adayı olan Murat Kavuncu'nun "Piyasada un yok", "Un karaborsaya düştü", "Bir çuval unu 175 liradan alıyoruz" gibi asılsız iddialarla ekmeğin 2 TL olması gerektiğini öne sürmesinin ardından 1 milyon çuval unu 95 TL'den vermeyi garanti eden Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), bu rakamı 5 milyon çuvala yükselterek spekülatörlerin oyununu bozdu.

TUSAF tarafından düzenlenen Genişletilmiş Sektör Toplantıları'nın 21'incisi Karadeniz Un Sanayicileri Derneği (KUSAD) ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirildi.

MİLLİ DURUŞ OYUNU BOZDU

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Çuvalı 95 TL olan unun 175 TL'ye çıktığı yönünde asılsız iddiaları ortaya attılar. Bu çevreler un bulunamadığı, unun karaborsaya düştüğü algısıyla halkımızı panikletmeye ve okları un sanayicilerine çevirmeye çalıştı. Un üzerinden yapılmaya çalışılan bu algı operasyonunda, hedefin yanlış seçildiği un sanayicilerimizin milli duruşu sayesinde kısa sürede gözler önüne serildi" dedi.

Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birçok defa toplantı yaptıklarını belirten Ulusoy, "Görüşmelerimiz neticesinde bir milyon çuval unu 95 TL'den verme garantisi verdik. Ancak spekülatörler durmuyor. Biz de bu oyunu bozmak için Bakanımızın çağrısı ile bu rakamı 5 milyon tona çıkarıyoruz" diye konuştu.

1.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

ULUSOY, "Un sektörünün büyüklüğü 2017'de 19 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yıl 3.5 milyon ton un ihraç ederek ekonomimize 1.1 milyar dolarlık katkı sağladık" dedi. 2018'de 3.6 milyon ton un ihraç etmeyi hedeflediklerini anlatan Ulusoy, 1 milyar 250 milyon TL'lik gelir elde etmeyi planladıklarını belirtti.

TMO SPEKÜLATÖRLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl hedeflenen 21 milyon ton buğday üretiminin biraz altında rekolte gerçekleştiğini

belirtti. TMO tarafından 2.5 milyon ton buğday, mısır ve arpa alımı yapıldığına dikkat çeken Güldal, hafta başında 250 bin ton ekmeklik buğday ithaatı için ihale yapıldığını aktardı.