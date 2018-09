Dijital terziler fabrikaya girdi

BUGÜN NELER OLDU

Yönetim merkezi Almanya'da, üretimi ise İzmir 'de olan premium giyim şirketi Hugo Boss , fabrikasını uzun süredir ilk kez gazetecilere açtı. Aylık 900 bin takım elbisenin ve 2 milyon gömleğin üretildiği fabrikada, 3 bin 900 işçi teknolojiyi kullanarak terzi işi kaliteli üretim yapıyor. Usta terzilerin video çekimleriyle her yeni modelin üretim sürecinin planlanmasını sağladığı tesislerde nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT), dijital görüntüleme ve hataları minimuma düşürmek için yapay zekâ teknolojisi kullanılıyor. Üstelik tüm dijital dönüşüm projelerini şirketin bilişim teknolojisi departmanı ve startup gibi çalışan Hugo Boss Solutions hazırlıyor. 19 yıldır İzmir'de üretim yapan şirketin yarattığı dijital dönüşüm projesi, başarı hikâyesi olarak ortaya çıktı. Şirketin dijital dönüşüme başlamadan önce en büyük avantajı uzun vadeli insan kaynağı yatırımı. Bu şirket içi barış ortamını sağlarken, tekstil sektöründe yüzde 10'un altında değişim oranı oluşturmuş. Hugo Boss, İzmir'deki üretim tesisini akıllı fabrikaya dönüştürerek, tekstil sektöründe dünyanın ilgi odağı haline geldi.Şirkette terzilikten pişen teknoloji tutkunu CEO Joachim Hensch, 3 yıldır yürüttüğü dijital dönüşümle öncelikleri değiştirdi. Joachim Hensch 'Akıllı Fabrika' konseptiyle ve endüstri 4.0 hedefiyle ortaya çıkan şirket endüstriyel dönüşüm planlarını odağı altına aldı. İki yıl önce kurulan eski adıyla kurumsal projeler yeni adıyla da Hugo Boss Solutions birimi, üretim deneyimini teknoloji ve dijital dönüşüm danışmanlığına taşıyor. Bilgi teknolojileri ekibinin de desteğiyle bu birim üretim sürecinde kullanmaya başladı. Süreç içerisinde sırasıyla dijitalleşme (dijital ikiz), otomasyon ve yapay zekâ uygulamaları konusunda özellikle insanın teknolojiyle entegrasyonuna odaklanan süreçler geliştirilirken, çalışanlar teknolojik dönüşüm sürecinin en başından beri odağında yer alıyor. Bu yüzden Hugo Boss Tekstil Sanayi, geçtiğimiz üç yılda yazılım ekibi çalışan sayısını 15'ten 40'a çıkardı ve TechnoLab adında bir Ar-Ge birimi kurdu.HUGO Boss Solutions ve şirketin bilişim teknolojisi ekibiyle birlikte geliştirdiği projelerin başında verimliliği ve üretim hedefleriyle ne kadar örtüştüğünü anında gösteren tabletler kullanıyor. Akıllı Hata Tahminleme Sistemi olarak adlandırılan proje ile operatörlerin belirli bir model ve operasyonda yapacakları muhtemel hatalar, dijital ikiz tarafından önden simüle edilebilir hale getirilmeye başladı. Böylelikle önleyici eğitimleri ve gerekli planlamaları yapmak mümkün olabilecek. Şirket son olarak geçtiğimiz ay yaklaşık 45 milyar dolarlık büyüklüğüyle Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu'nun tekstil şirketi olan Madura ile danışmanlık anlaşması imzaladı.ASLINDA düşünülenin tersine dijital dönüşümün asıl girdisini çalışanlar oluşturuyor. Aşama aşama her şirket önce sağlıklı ölçülebilir verileri büyük veriye dönüştürüp, sonra onlardan anlamlı sorgulama yapacak adımları atması gerekiyor. Şirketin verimliliğinin anlık takip edilmesi gerekiyor.