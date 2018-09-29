Haberler Ekonomi Haberleri Öğrencinin eğitim maliyeti aylık 218 lira

Öğrencinin eğitim maliyeti aylık 218 lira Eğitim-Bir- Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre, ilköğretim ve ortaöğretim süresince yapılan masrafların velilere maliyeti aylık ortalama 218 lira

Giriş Tarihi: 29.9.2018