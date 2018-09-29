Okullar 50 bin TL harcayacak

2018-2019 eğitim - öğretim yılı 17 Eylül
'de başladı. Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte anne babaları da alışveriş telaşı sardı. Velilerin önceliği çocuklarına kaliteli, güvenilir aynı zamanda hesaplı ürünler alabilmek. Bu yıl yaklaşık 18 milyon öğrencinin okul hayatına başlaması bekleniyor. Maliyetlere bakıldığında en çok masraf okul öncesi dönemindeki çocuklar için yapılacak. Okul öncesi öğrencilerin kırtasiye masrafı 330 ila 650 lira arasında değişirken ilköğretim çağındakiler için 250 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkıyor. Ortaöğretimde ise bu fiyat 165 ila 425 lira arasında. Geçen yıla bakarak kıyaslama yapıldığında doların da etkisiyle bu sene yüzde 30 civarında bir artış görünüyor. Kırtasiye masraflarını yapanlar sadece veliler ve öğrenciler değil. Okulların
açılmasın��n yaklaşmasıyla eğitim sektörü de alışverişe hız veriyor. 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 10 bin 482 okul öncesi, 25 bin 308 ilkokul, 18 bin 643 ortaokul ve 11 bin 360 lise olmak üzere toplam 65 bin 793 okul bulunuyor. Bu okullarda ise 1 milyon 61 bin 989 öğretmen görev yapıyor. KALİTELİ ÜRÜN SUNMAK ÖNCELIĞIMIZ
Okulların ve öğretmenlerin en çok kullandığı kırtasiye ürünleri arasında ise tahta kalemi, kaşe, telli dosya, cetvel, delgeç ve bantın yer aldığını belirten Bidolubaski.com CEO'su Ömer Atakoğlu, bunlar dışında broşür, baskılı defter, kartvizit, antetli kağıt, bloknot ve afiş gibi baskı malzemelerinin de en önemli kalemlerden olduğunu ifade ediyor. Bir okulun yıllık baskı, kırtasiye masrafı ise 50 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Bidolubaski.com eğitim sektörüne özel sunduğu avantajlar sayesinde kaliteli ürünleri daha hesaplı alma imkanı sağlıyor. Eğitim sektörünün önemine değinen Atakoğlu, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların ve öğrencilerimizin gelişiminde en büyük rolü oynayan öğretmenlerimizin en kaliteli ürünleri kullanması öncelikli hedefimiz. Bu ürünlere de en kolay yoldan ve hesaplı bir şekilde ulaşmaları için çabalıyoruz" dedi. YENİ NESİL KIRTASİYE
"Yeni nesil matbaa" sloganı ile yola çıkan bidolubaski.com, kaliteli baskı ürünlerine uygun fiyatlar ile sahip olunabilmesini sağlayan bir e-ticaret sitesi. Başta ajanslar, grafik tasarımcılar ve KOBİ
'ler olmak üzere yurtiçindeki tüm işletmelere internetten matbaa hizmeti imkanı sunan bidolubaski. com, kartvizit, el ilanı, broşür, poster, reklam ürünleri, kurumsal kimlik öğeleri, iç-dış mekan reklam materyalleri, promosyon ürünleri gibi birçok kategoride 100'ü aşkın ürün ve 10 binin üzerinde ürün varyasyonu ile tüm baskı ihtiyaçlarını tek bir noktadan sunuyor. Son teknoloji ile donatılan makineler ile üretilen ürünler, tüm Türkiye
'ye ücretsiz kargo aracılığı ile belirtilen sürede adrese teslim edilmekte ve iade garantisi sunuluyor.