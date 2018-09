Okullara 80 bin kişi alınacak

BUGÜN NELER OLDU

HÜKÜMET, toplum yararına düzenlediği program kapsamında okullarda 80 bin kişiye iş kapısı açılıyor. İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için 60 bin kişi istihdam edilecek. Yine program üzerinden görevlendirilecek 20 bin 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' istihdam edilecek. Böylece toplamda 80 bin kişi toplum yararına programdan yararlanacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda duyurduğu projelerden birini daha yaşama geçirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıklar arasında imzalanacak " Güvenli Okul , Güvenli Gelecek" işbirliği protokolüyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaraılacak. Okullarda TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20 bin 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi', okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak. Böylece toplamda 80 bin kişi toplum yararına programdan yararlanacak.Programa başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak. Konuyu değerlendiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda egitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz" dedi.Toplum yararına düzenlenen 20 bini aşkın program kapsamında istihdam edilenlerin sayısı bir milyonu geçti. İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından program, ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Eğitim öğretim yılı süresince de devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.TÜRKIYE'NIN istihdam kurumu olan İŞKUR, işgücü piyasasına girmekte zorlanan vatandaşların toplum yararına bir iş yapmasını ya da bir hizmet gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu durumdaki vatandaşların çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanması için geçici gelir desteği verip, işgücü piyasasına uyumunun kolaylaşması hedefleniyor.