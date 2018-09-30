AGİ ne kadar, kaç TL? 2018 Asgari Geçim İndirimi fiyatları!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama sonrası asgari ücretlinin eline geçecek net tutar belli olmuştu. Zaman zaman internet üzerinde bu konu ile ilgili araştırmalar hala devam ediyor. Bekarlar için bu rakam 152,18 TL iken, evli ve eşi çalışmayan işçi için ise 182,51 TL. AGİ fiyatı ile ilgili tam listeye bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

AGİ NE KADAR KAÇ TL?

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekârlar için 152,18 TL,

Evli ve eşi çalışmayan işçi için 182,51 TL,

Evli, eşi çalışmayan ve bir çocuk sahibi işçi için 205,44 TL,

Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi işçi için 228,16 TL,

Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuk sahibi işçi için 258,70 TL,

Evli, eşi çalışmayan ve dört çocuk sahibi işçi için 258,70 TL,

Evli, eşi çalışmayan ve beş çocuk sahibi işçi için 258,70 TL,

Evli ve eşi çalışan işçi için 152,18 TL,

Evli, eşi çalışan ve bir çocuk sahibi işçi için 175 TL,

Evli, eşi çalışan ve iki çocuk sahibi işçi için 197,83 TL,

Evli, eşi çalışan ve üç çocuk sahibi işçi için 228,56 TL,

Evi, eşi çalışan ve dört çocuk sahibi işçi için 243,48 TL,

Evli, eşi çalışan ve beş çocuk sahibi işçi için 258,70 TL asgari geçim indirimi uygulanmaktadır.

AGİ NEDİR?

AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, geçerli sayılan asgari ücret üzerinden yıllık brüt tutarına yıllık;

-İşçi için yüzde elli,

-Eşi için yüzde on, (eşi çalışmıyor ise)

-Çocuk başına yüzde yedi buçuk indirim (ilk iki çocukta uygulanan yüzde daha fazladır) uygulanır. Bulunan gelir 12'ye bölünür. Her ay ödenir.