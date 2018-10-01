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Savunma ihracatı için birleştiler

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Savunma ihracatı için birleştiler
Türk savunma sanayisinin zırhlı araç ve silah sistemi kategorisindeki iki yeni ürünü aynı konseptte buluştu. tarafından geliştirilen ve yaklaşık 20 ülkede tercih edilen Sarp silah sisteminin yeni versiyonu , ilk kez 'nın zırhlısı üzerinde kullanılacak. Sarp Zafer'le güçlendirilen Yörük zırhlısı, 'a ihraç edilecek. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina'nın seri üretim aşamasına getirdiği Yörük 4x4'e entegre edildi. Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar'dan aldığı Yörük siparişlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sipariş kapsamında çeşitli konfigürasyonlar için farklı donanım ve silah sistemleri kullanılıyor.
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