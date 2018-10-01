Savunma ihracatı için birleştiler

Türk
savunma sanayisinin zırhlı araç ve silah sistemi kategorisindeki iki yeni ürünü aynı konseptte buluştu. ASELSAN
tarafından geliştirilen ve yaklaşık 20 ülkede tercih edilen Sarp silah sisteminin yeni versiyonu Sarp Zafer
, ilk kez Nurol Makina
'nın Yörük
zırhlısı üzerinde kullanılacak. Sarp Zafer'le güçlendirilen Yörük zırhlısı, Katar
'a ihraç edilecek. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina'nın seri üretim aşamasına getirdiği Yörük 4x4'e entegre edildi. Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar'dan aldığı Yörük siparişlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sipariş kapsamında çeşitli konfigürasyonlar için farklı donanım ve silah sistemleri kullanılıyor.