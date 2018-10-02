Mastercard 2018 Hedef Şehirler Endeksi açıklandı: Ziyaretçi sayısı ile Antalya hızlı giriş yaptı, İstanbul basamak atladı

Mastercard'ın gelenekselleşen Hedef Şehirler Endeksi raporunun 10.'suna ait sonuçlar yayımlandı. Dünyanın en çok seyahat edilen 162 şehri için, turistik ziyaret ve harcama trendlerini inceleyen raporda; İstanbul, Avrupa yatılı ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğünü korurken, dünyada ise bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Bir önceki yıl yayınlanan araştırmaya göre 2017 yılı sonunda 9,5 milyon yatılı ziyaretçi öngörülen İstanbul, beklentilerin de ötesine çıkarak 10,7 milyon ziyaretçiye ulaştAntalyalya ise 2016 yılında 5,89 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 2017 yılında ise büyük bir sıçrama yaparak 9,42 milyon ziyaretçiye ulaştı. Rapora göre Antalya, 2018 yılında yatılı ziyaretçide yüzde 19,66 artış beklentisi ile ilk 20 şehir arasında en yüksek orana sahip.

Rapor ayrıca İstanbul'u ziyaret eden seyahat severlerin 2016 yılında toplamda 5,80 milyar dolara yakın harcama yaptıklarını, 2017 yılında ise bu rakamın 6,75 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu. Antalya'da ise bu rakam 2017 verilerine göre 5,94 milyar dolara çıkarken bir önceki yıla göre 2,21 milyar dolar artış tespit edildi.

İSTANBUL VE ANTALYA'YA EN ÇOK KİMLER GELDİ?

"Hedef Şehirler Endeksi 2018"e göre İstanbul'a en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Almanya olurken, Antalya'da Ruslar birinci sırada yer aldı. Rusya'yı Almanya ve Ukrayna'nın izlediği Antalya aynı zamanda, Mekke'nin ardından 14 gün ile en uzun kalınan ülkeler sıralamasında dünyada 2. sırada yer aldı.

Dünyada ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarı hesaplandığında Dubai, 537 dolar ile en yakın rakibi Paris'e (301 dolar) fark atarken, İstanbul ve Antalya ilk 20 şehir arasında en az harcama yapılan şehirler oldu. Raporda ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarlarının İstanbul'da 108 dolar, Antalya'da ise 45 dolar olduğu belirtilirken, bu durumun aynı zamanda ziyaretçilere maliyet avantajı sağladığı ifade ediliyor.

Avrupa'da ziyaretçilerin toplam harcama miktarı hesaplandığında ise İstanbul 6,5 milyar dolar ile 5. sırada, Antalya 5,9 milyar dolar ile 7. sırada yer alıyor. Listenin başındaki Londra için ise bu toplam harcama rakamı 17 milyar dolar.

2018 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile Bangkok ilk sıradaki yerini korurken, ilk 10 şehir sıralaması Londra, Paris, Dubai, Singapur, New York, Kuala Lumpur, Tokyo, İstanbul ve Seul şeklinde oldu. Geçtiğimiz yıl 7. sırada yer alan Seul'un ziyaretçi sayısında 1 yılda büyük bir düşüş yaşayarak 10 sıraya gerilemesi dikkat çekerken, dünya listesine 11. sıradan, Avrupa listesine ise 4. sıradan giren Antalya, Phukhet, Palma de Mallorca, Barcelona, Pattaya, Bali gibi turizm şehirlerini de geride bıraktı. Antalya ayrıca potansiyel ziyaretçi açısından da 2018 yılında en fazla artış öngörülen şehir oldu.

BÜYÜMEDE REKOR BEKLENTİ İSTANBUL VE ANTALYA'NIN

2016 yılında turizmin olumsuz etkilenmesine rağmen, 2017 yılında yeniden toparlanma sağlandığı vurgulanıyor. Rapor ayrıca, 2018 yılı için turizmde bu toparlanmanın güçlenerek devam edeceğini yansıtıyor. Beklentilere göre 2 şehir ayrı ayrı %20'ye yakın rekor bir büyüme gösterecek. Sıralamada yer alan bir sonraki beklenti oranı ise %6 ile İspanya'nın Palma de Mallorca şehrine ait.