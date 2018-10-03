Şehrin anayasası valiliğe emanet

Türkiye'de sağlıklı kentleşme adına birçok düzenlemeyi hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir adım daha attı. Bakanlık, şehirlerin mekânsal ve stratejik planlarının hazırlanması ve var olanların da gözden geçirilmesi konusunda valiliklere yetki verdi. İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz
, mekânsal ve stratejik planların şehirlerin anayasa
sı konumunda olduğunu ve bölgelerin stratejik kalkınmasının yol haritasını çizdiğini ifade etti. Şu anda söz konusu planları yaptırma ve onaylama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğunu anlatan Hüseyin Oflaz, bakanlığın süreci hızlandırmak adına valiliklere yetki vererek bu planlamaların gözden geçirilmesini istediğini söyledi. Mekânsal planlamalar eksik olduğu için kentlerin kendi kendine ve sağlıksız geliştiğini belirten Hüseyin Oflaz, "Bu gelişme çok önemli. Çünkü planlar şehirlerin 20-30 yıllık gelişme eğilimlerini ve yaşam alanlarını belirleyen üst ölçekli planlardır. Bir nevi şehirlerin anayasasıdır" dedi. ANAYASAYA UYGUN OLMALI
Oflaz, şöyle devam etti: "Belediyeler ve valiliklerin bu anayasaya uygun hareket etmesi gerekiyor. Hukuki olarak bir ülke anayasası var ama mekânsal ve stratejik planlamalar eksik olduğu için kentler kendi kendine gelişiyor. Mekânsal planlar, alt ölçekli planların şemsiyesidir. Bölgenin nüfusun ne olacağından tutun da nerede barınacağından, nüfusun nasıl istihdam edileceğine kadar pek çok konuda karar verilmesini sağlayan bir planlama türüdür." 24 İLDE PLAN YAPTI
HÜSEYIN Oflaz, şehir plancılığının insanların geleceğine doğrudan etki eden bilimsel yaklaşımlar olduğunu söyledi. Hüseyin Oflaz, "Bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinden 24'ünde yerinde birebir çalışarak şehir planları hazırladık. Erzincan'dan İzmir
'e, Bolu
'dan Nevşehir
'e, Rize
'den Kırklareli
'ne kadar pek çok farklı coğrafyadaki vatandaşlarımızın kentli olma hakkına hizmet etmekten dolayı mutluyuz" dedi.