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Valisi Şahin'den 'ekmek fiyaarı' açıklaması

haberi... Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyaarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, "250 gram ekmek 1,25 TL'den satılacak. Bunun dışında fiyat uygulayan üreticiler ve satıcılar sıkı bir şekilde denetlenecek." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 3.10.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 15:52
İstanbul Valisi Şahin'den 'ekmek fiyatları' açıklaması

Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyaarıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, "İstanbul'da 1,250 lira olan 250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" dedi. Ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal da Halk Ekmek'te de fiyat olarak değişiklik olmayacağına vurgu yaptı.

İstanbul'da ekmeğe zam yok

BUNUN DIŞINDA FİYAT UYGULAYAN...

Şahin, "İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liradan satılacak. Bunun dışında fiyat uygulayan üreticiler ve satıcılar sıkı bir şekilde denetlenecek." diye konuştu.

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İstanbul Valisi Şahin'den 'ekmek fiyatları' açıklaması
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