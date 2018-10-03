İstanbul Valisi Şahin'den 'ekmek fiyatları' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, "İstanbul'da 1,250 lira olan 250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" dedi. Ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal da Halk Ekmek'te de fiyat olarak değişiklik olmayacağına vurgu yaptı.

İstanbul'da ekmeğe zam yok

BUNUN DIŞINDA FİYAT UYGULAYAN...

Şahin, "İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liradan satılacak. Bunun dışında fiyat uygulayan üreticiler ve satıcılar sıkı bir şekilde denetlenecek." diye konuştu.