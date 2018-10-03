Yapılandırmada süre 15 Ekim’e uzadı

Borçlarını yapılandıran binlerce vatandaşa sevindiren haber geldi. Vergi, prim başta olmak üzere kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırmada ilk taksitin ödemesi 15 Ekim
' e uzatıldı. Süresi içinde ödenen borçlarda Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 90 indirim gerçekleştirilecek. 65 MİLYARLIK HACİM
Ekonomiye yönelik kur saldırısına inat milyonlarca vatandaş devletin barış elini tuttu. 5.5 milyon mükellef yaklaşık 65 miyar liralık borcunu yapılandırdı. Son başvurularla birlikte bu tutarın daha da yukarı çıkması bekleniyor. İdari para cezalarında da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor. Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.