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Yerli üretim logosu raflarda

BETÜL USTA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Yerli üretim logosu raflarda
'de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikteki ayırt edici logo kullanımına bugünden itibaren başlanacak. Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olan logo, tüketiciyi yerli malı tüketmeye teşvik edecek.
Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda, yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekecek. Tüketici talepleri ön plana alınarak alınan karardan halk son derece memnun. Uygulamanın başlamasıyla yerli ürüne olan talebin artması bekleniyor.
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Yerli üretim logosu raflarda
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