Milli Eğitim Bakanlığı (TYP) personel alımı! 2018 TYP personel alımı başvuru sonuçları sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR'un ortak gerçekleştirdiği çalışma ile TYP adı verilen Toplum Yararına Programı için personel alınacak. İŞKUR'un TYP programı üzerinden başvurular devam etmekte iken başvuruda bulunmamış kişilerde araştırmalarını sürdürüyor. Vatandaşların araştırmaları aynı hızıyla sürerken biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için bütün detayları hazırladık. Peki, MEB personel alım başvurusu nasıl yapılır? TYP başvuru şartları neler?

MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Söz konusu "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli ilanına başvuru yapmak İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

AÇIK İLANLARI GÖRMEK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Yukarıdaki sayfayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan "TYP Numarası bölümüne mouse ile tıkladıktan sonra "ARA" bölümüne gelerek tıklayın. Daha sonra açık ilanlar karşınıza çıkacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)