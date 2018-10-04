PKK'nın tahrip ettiği Sur'un 6 mahallesi yeniden ayağa kaldırılıyor

- Terör örgütü PKK mensuplarınca yaklaşık 3 yıl önce gerçekleştirilen saldırılar sonucu yıkıma uğrayan Diyarbakır 'ın Sur ilçesindeki 6 mahallenin ihyası amacıyla bir yandan konut, otel ve iş yerlerinin inşası sürerken diğer yandan da tarihi ve kültürel eserler restore ediliyor - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların hummalı çalışmalarıyla kentin mimarisine uygun 44 konut ile tarihi surları çevreleyen yol tamamlandı - Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Çiftçi: - "İlmek ilmek nakış nakış Sur yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Tamamlandığında Sur bütün yönleri ve görkemiyle tekrar tarih sahnesinde yerini alacak" - "6 mahallemiz 2019 yılı sonunda tamamlandığında Sur çok daha görkemli olacak. Tarihi ve kültürünü korumuş, beraberinde moderniteyi de içine katmış, sosyal donatı ve yaşam alanlarının daha uygun olduğu yeni bir Sur ile karşı karşıya kalacağız"

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce düzenlenen saldırılarda yıkıma uğrayan Sur ilçesinin 6 mahallesi devlet eliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

Terör örgütü PKK mensuplarının 3 yıl önce çukur kazarak, patlayıcı tuzaklayarak, barikat kurarak gerçekleştirdikleri saldırılarda adeta "virane" hale gelen Sur ilçesindeki Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerinin ihyasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumların hummalı çalışması sonucu söz konusu mahallelerin yeniden tarihi ve kültürüyle yaşamla buluşması amacıyla bir yandan konut, otel ve iş yerlerini kapsayan yapıların inşası, diğer yandan da tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu devam ediyor.

Bu kapsamda kentin mimarisine uygun 44 konut ve tarihi surları çevreleyen yol tamamlandı.

Konut, iş yeri ve otellerden oluşan yüzlerce yapının inşası ile tarihi eserlerin restorasyonun 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

- "4 bin konutluk alan yıkıma uğradı"

Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarla ilçenin bütün değerlerini, tarihini, medeniyetini yok etmeye çalıştığını belirterek, saldırılar sonucu Sur'da önemli bir alanın yıkıma uğradığını söyledi.

Başarılı operasyonların ardından devletin bütün kurum ve kuruluşları ile hızla ve yoğun bir şekilde çalışma başlatıldığını hatırlatan Çiftçi, Sur'un yeniden ihya ve inşa edilmesi için yoğun bir gayret gösterildiğini vurguladı.

"Yaklaşık 4 bin konutluk alan yıkıma uğradı. Zarar gören yerler arasında tarihi ve tescilli eserler de bulunuyor." diyen Çiftçi, sözlerine şöyle sürdürdü:

"İlmek ilmek nakış nakış Sur yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Tamamlandığında Sur bütün yönleri ve görkemiyle tekrar tarih sahnesinde yerini alacak. Bütün dünya insanlığına hizmet etmeye devam edecek. Tarihi ve kültürüyle aslına sadık kalınarak orijinal tarihine uygun şekilde tekrar inşa ediliyor. Kolay bir süreç değil, yapılan bütün işlemlerin onaydan geçmesi gerekiyor. Çünkü burası adeta bir sit alanı. Yapıların yeniden inşası ve canlandırılması, tahrip olan, yıkım gören eserlerin tekrar ayağa kaldırılması noktasında belli kurullardan izin alınması lazım. Bundan dolayı biraz yavaş ilerlemek durumunda kalındı. Ancak olabilecek en hızlı şekilde bu sürecin tamamlanmasına çalışıldı."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca alanda çok ciddi bir gayret gösterildiğine işaret eden Çiftçi, Melikahmet, Gazi ve İzzetpaşa caddelerinin yapılan cephe yenileme, kaldırım ve yol çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırıldığını, bunun tamamen devlet tarafından karşılanan, yaklaşık 300 milyon liralık bir kaynakla gerçekleştirildiğini kaydetti.

- Yöre mimarisine uygun 44 konut tamamlandı

Terör saldırılarında Hasırlı Mahallesi'nin tamamen yıkıldığını, mahallenin bir kısmında 44 konutluk bir proje hayata geçirildiğini ifade eden Çiftçi, bu doğrultuda söz konusu alanda kentin tarihine uygun evler yapıldığını dile getirdi.

Çiftçi, ilçede gerek kentsel dönüşüm çalışmalarının gerekse de yıkım gören alanlarda yaklaşık bin 500 konutun yapımının devam ettiğini anlatarak, bugüne kadar 500 konutun ihalesinin yapıldığını, inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"2019 yılının sonuna geldiğimizde Sur bütün yönleriyle yeniden ayağa kaldırılmış olacak. Şu anda ilçede hayat normal bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Olabildiğince canlı ve hareketli bir yaşam var." ifadelerini kullanan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Belki geçmişinden daha hızlı, görkemli bir yapı var. 6 mahallemiz 2019 yılı sonunda tamamlandığında Sur çok daha görkemli olacak. Tarihi ve kültürünü korumuş, beraberinde moderniteyi de içine katmış, sosyal donatı ve yaşam alanlarının daha uygun olduğu yeni bir Sur ile karşı karşıya kalacağız."

Konutların yapımı ve Sur mağdurlarına yapılan yardımların 1 milyar 600 milyon lirayı bulduğunu, büyük bir maliyetle karşı karşıya olduklarını aktaran Çiftçi, devletin kimseyi mağdur etmemek için gayret gösterdiğini, halen 3 bin 200 aileye aylık biner lira kira yardımı, terör mağduru 4 bin aileye de eşya yardımı yapıldığını anlattı.

Çiftçi, evlerini boşaltmak zorunda kalan ailelere nakliye parası verildiğini, vatandaşların mağdur olmaması için devletin her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirtti.

- "Sur eskisinden çok daha güzel olacak"

Kısa sürede bütün yapılar tamamlandığında terörden zarar gören tüm vatandaşların tekrar hak ettikleri yaşam seviyesine ulaşacağını kaydeden Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 18 yapımız vardı. Bu yapıların tamamına yakınının restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kamu ve özel kişilere ait 250 tescilli yapı var. Bu yapıların inşa ve ihya süreci devam ediyor. Tüm masraflarını yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstleniyor. İnşallah Sur hem tarihiyle hem kültürüyle hem eserleriyle tekrar canlanacak. 2019'un sonunda Sur eskisinden çok daha güzel olacak. Eski yapıların bir kısmı yaşam alanları olarak çok sağlıklı değildi. Bir kısmı Diyarbakır surlarına dayanmış ve hatta surları işgal etmişti. Şu an surların etrafı açıldı, çevre yolu yapıldı. Artık insanlar surların etrafında yürüyebilecek, gezebilecek, bisiklet kullanabilecek."

Yıkım gören mahallelerde Koruma İmar Planı çerçevesinde ve tarihi surların yüksekliğini geçmeyecek şekilde iki katlı yapılar yapıldığına dikkati çeken Çiftçi, kentin mimarisine uygun bu yapılar tamamlandığında Sur'un her yönüyle tarihi bugün ile birleştiren güzel bir ilçe olacağını vurguladı.

İçerisinde konut, otel ve iş yerlerinin bulunduğu toplam bin 500 yapının inşa edilmesine devam edildiğini ifade eden Çiftçi, "6 mahallemizde 4 bin konut yıkılmıştı. Vatandaşların bir kısmı burada kalmayı, bir kısmı TOKİ konutlarına geçmeyi tercih etti, bir kısmı da kamulaştırma parası aldı. Burada yapılacak bin 500 yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufunda. Bu konutlarda öncelik terör mağdurlarına verilecek." şeklinde konuştu.