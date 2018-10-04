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Son dakika haberi: ve emeklilerinin zammı netleşti! Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük emekli maaşı...

Son dakika haberi.. Yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin merakla beklediği zam haberi ile ilgili detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. ve emeklilerine Ocak ayında yapılacak olan zam oranı netleşti. 3 aylık verilerine göre Ocak zammı şu an itibariyle 9.34'de çıktı. Bununla birlikte memur ve emeklilerin artışı 9.84 oranına çıktı. Emeklilerin merak ettiği konuların başında gelen "Emekliye ne kadar zam yapılacak" sorusunun detayları haberimizde. Peki bu verilerle en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Giriş Tarihi: 4.10.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 07:38
Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı netleşti! Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca ve emeklilerine yapılacak olan zam oranları son dakika olarak netleşmeye başladı. 3 aylık verilerinin açıklanmasından sonra emeklilerin Ocak ayında alacakları miktar netleşiyor. Temmuz ayında yapılan zam oranları emeklinin yüzünü güldürmüştü. 3 aylık enflasyona göre Ocak zammı yüzde 9.34 çıktı, geriye 3 veri daha kaldı. Geri kalan 3 veri daha belirlendikten sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranları tam olarak netleşecek. Peki yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı netleşti! Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük emekli maaşı...
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