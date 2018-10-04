Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı netleşti! Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam oranları son dakika olarak netleşmeye başladı. 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra emeklilerin Ocak ayında alacakları miktar netleşiyor. Temmuz ayında yapılan zam oranları emeklinin yüzünü güldürmüştü. 3 aylık enflasyona göre Ocak zammı yüzde 9.34 çıktı, geriye 3 veri daha kaldı. Geri kalan 3 veri daha belirlendikten sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranları tam olarak netleşecek. Peki yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?