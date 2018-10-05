HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Emekliye maaşları ile ilgili son dakika zam açıklaması! - Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?

Emekliye maaşları ile ilgili son dakika açıklaması! - Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?

Emekliye maaşlarına son dakika müjdesi haberi geldi. 'de 12 milyonu aşan sayıda vatandaşın beklediği zam ile ilgili detaylar belli oldu. Önce Temmuz ayında aldıkları daha sonra ise iki bayramda verilen ikramiyelerle birlikte yüzleri gülen vatandaşlar, bu yıl yapılacak maaş artışı için geri sayıma başladılar. üzerinden en çok aratılan konuların başında ise Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını arıyorlar. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için en doğru ve güncel bilgileri hazırladık. İşte En düşük emekli maaşı ne kadar? olacak sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 5.10.2018 17:39
Emekliye maaşları ile ilgili son dakika zam açıklaması! - Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi haberi! Milyonlarca ve Bağ- Kur emeklileri bu yıl yapılacak zam için geri sayıma başladılar. Geçtiğimiz Temmuz ayında ve bayramlarda aldıkları ikramiyeler neticesinde yüzleri güldü. Maaşlara yapılacak zam miktarında etkili olacak şey ise enflasyon oranı olarak belirtildi. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde enflasyon oranlarına orantılı olarak kazançları belli olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi çattı. SSK ve Bağ- Kur'lular üzerinden en çok arattığı konular arasında En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun cevabını arıyor. 3 Aylık enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra şu an için maaşlarda 9.34'lük bir zam miktarı gözüküyor. Önümüzdeki günlerde 3 aylık daha verilerin açıklanmasından sonra emeklilere yapılacak zam oranı tam olarak belirlenecek. Tüm merak edilen soruları Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için yanıtladık...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekliye maaşları ile ilgili son dakika zam açıklaması! - Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN