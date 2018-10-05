Emekliye maaşları ile ilgili son dakika zam açıklaması! - Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika zam gelişmesi haberi! Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yıl yapılacak zam için geri sayıma başladılar. Geçtiğimiz Temmuz ayında ve bayramlarda aldıkları ikramiyeler neticesinde yüzleri güldü. Maaşlara yapılacak zam miktarında etkili olacak şey ise enflasyon oranı olarak belirtildi. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde enflasyon oranlarına orantılı olarak kazançları belli olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi çattı. SSK ve Bağ- Kur'lular internet üzerinden en çok arattığı konular arasında En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun cevabını arıyor. 3 Aylık enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra şu an için maaşlarda 9.34'lük bir zam miktarı gözüküyor. Önümüzdeki günlerde 3 aylık daha verilerin açıklanmasından sonra emeklilere yapılacak zam oranı tam olarak belirlenecek. Tüm merak edilen soruları Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için yanıtladık...