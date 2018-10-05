Şirketlere özel yapay zekâ çözümü yatırım aldı

YAPAY zeka
teknolojisi çözümleri geleneksel şirketlerin kalbinde yeni iş yapmayı öğretiyor. Üstelik bu girişimler yatırım almayı da başarıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) bünyesindeki girişimcilere yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kez yatırımcı İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nden çıktı. İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan
, şirketlerin maliyetlerini azaltıp, kârlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştiren MasterFi'ye 3 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptı. BU SADECE BAŞLANGIÇ
Henüz adımlar küçük olsa da Ticaret Odası içerisinde ses getirmesi diğer kurumlara da örnek olması bekleniyor. Sonuçta dijital çağda şirketlerin hayatta kalma süresi kısaldı. Dünya genelinde 183 milyar dolarlık bir pazara hitap ettiklerini belirten MasterFi kurucusu Mesut Polat, aldıkları yatırım ile ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Vizyonumuzu aslında şu tek cümle açıklıyor: Her şirketin kendine ait bir yapay zekası olacak. Bu bağlamda MasterFi sadece bir başlangıç diyebiliriz. Şirketlere, derin analiz ve öngörü gerektiren tüm konulara yönelik bizim geliştirdiğimiz yapay zeka modüllerinden bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bu sebeple de MasterFi markasını önümüzdeki yıllarda segment olarak bölerek kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması için ürün grubu çalışmaları yapacağız. Planladığımız ürün grupları ise MasterFi'nin, MasterPi ve MasterSi ayağı olacak. MasterPi personel portföy yapılarını analiz edip şirketlere personellerin mesleki yetkinliklerini ve daha iyi gelişebilmeleri için gerekli stratejileri sunacak, MasterSi ise ürün stok ve lojistik taraflarında yapay zeka sistemlerini kullanacak" dedi. ALKAN: İTO ÜYELERİNE ÖRNEK OLMAK İSTEDİM
AMACININ yatırım yapmak olduğu kadar gençleri desteklemek olduğunu da dile getiren İTO Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ayhan Alkan da, yaptığı bu yatırımla, İTO üyelerine örnek olmak istediğini söyledi. BTM bünyesindeki girişimcilerin çok başarılı işlere imza attığını ve bu girişimcilerin desteklenmesi halinde sadece girişimci ve yatırımcının değil, ülkenin kazanacağına dikkat çeken Alkan, yeni yatırımları ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Uzun yılların verdiği sektör tecrübesi ile şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki; ürün ne kadar iyi olursa olsun kullanılmadığı veya satılmadığı sürece bir önemi yoktur."