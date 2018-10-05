Son dakika haberi: Bugün dolar fiyatları ne kadar kaç tl? 4 Ekim güncel dolar euro döviz alış satış fiyatı

Dolar ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları devam ediyor. Dolar fiyatları son günde fazla değişkenlik göstermiyor. Ancak uzman analistlerin yorumuna göre, doların şuan da 6.10 civarında direnmeye çalıştığı ve 6.00'ın altına düştüğü vakit düşüşünün aynı şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için euro ve dolar fiyatları ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri hazırladık. Bugün dolar ve euro ne kadar kaç TL? İşte tüm bu soruların yanıtı...

4 EKİM DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru bugün 6,0819 liradan alınırken, 6,0834 liradan satılıyor.

4 EKİM EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün 6,9939 liradan alınırken, 6,9975 liradan satılıyor.

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