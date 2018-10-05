Yerli markalar yükselişe geçecek

Kurun yükselişi nedeniyle özellikle ithal girdisi yüksek olan markalar rafa yüzde 35-40 oranında zam yansıtırken bu süreçte kısıtlı zam yapan yerli üretici ve markaların yıldızı parlayacak. Türkiye
Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD
) Başkanı Hadi Karasu, pazarda orta gelir grubuna hitap eden markaların yaygınlaşacağını ve bilinir hale geleceğini söyledi. Daha önce ithal ürün ve markalarla rekabet edemeyen yerli markalara pazarda yer açıldığının altını çizen Karasu, "Türkiye'de yaklaşık 36 bin işletmenin sadece 1000 tanesi uluslararası markalara üretim yapıyor. Geri kalanı iç piyasaya üretim yapıyor. Birkaç mağazası olan ya da çeşitli satış noktalarında tüketiciyle buluşan yerli markalar büyüyecek" diye konuştu. ÖLÜM VADISI ENGELI
Çok sayıda hazır giyim firmasının marka tescilini yaptırdığı halde pazara giremediğini dile getiren Karasu, "Biz buna Ölüm Vadisi diyoruz. Piyasa koşullarıyla rekabet edemedikleri için bu vadiden geçemeyen markaların eli güçleniyor. Mağazalar da uygun fiyatlı ürün aradıkları için yerli markalara mecburen raflarında yer açacaklar" diye konuştu. TGSD Başkan Yardımcısı aynı zamanda Pameks Yönetim Kurulu
Başkanı Cevdet Karahasanoğlu, "Dev markalar küçük parti üretim yaptıracak işletme bulamıyor. Bu süreçte markalaşmak isteyen yerli üretici atağa kalkacak, kendi markasını yaratacak" şeklinde konuştu. Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo ise, bu sıkıntılı süreçten yerli markaların güçlenerek çıkacağını söyledi. Kura göre fiyat artıran ithallerle kısıtlı fiyat artıran yerliler arasında ciddi fiyat farkının ortaya çıktığını dile getiren Kariyo, "Böyle bir süreçte yerliye kayış kaçınılmaz" dedi. AVRUPA'YA İHRACATIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ
BU yıl 11'incisi düzenlenen İstanbul Moda Konferansı için Türkiye'ye gelen satın alım grupları ile birlikte iç pazara 150 milyon dolar, ihracata 250 milyon dolar ek ciro sağlanacağını dile getiren Karasu, "İlk kez orta ve üst segment dev firmalara alım yapan New Times grubu Türkiye'ye geldi. Pazar kaybettiğimiz Almanya, İngiltere, İspanya
ve Hollanda'dan çok sayıda alım grubunu ağırladık. Avrupa
'ya yavaşlayan ihracatımızı yeniden hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.