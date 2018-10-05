Yolculuğun öncüleri açık inovasyonda

Gırışım ekosistemine küçük adımlar atan kurumlar bu alandaki parlak fikirleri ortaya çıkarırken biraz da çekingen adımlar atıyor. Bu yüzden tohum aşamasındaki girişim programlarının sayısı bir hayli fazla. Brisa'nın, Workinlot girişimcilik platformu ile hayata geçirdiği açık inovasyon programının ikinci etabı yine böyle bir adımın parçası. Girişimcilerin birçok farklı alanda çözümler üretmeye davet edildiği programda Brisa, başarılı girişimcilere finansal destek, mentörlük ve girişimcilik eğitimi gibi çeşitli fırsatlar sunuyor. Büyük finalde birinci olan ekip ise 10 bin liralık ödülün yanı sıra, Brisa'dan yatırım alma şansı elde edecek. Ancak girişimlerin tohum aşamadan sonra da desteklenmeye oldukça yüksek oranda ihtiyacı var. Seri
A ve Seri B sınıfı girişimlerin sayısının artması için kurumların girişim programı dışında girişim sermayesi yatırımları da yatırım yapması şart. Bu hem kurumların gelecek için hayatta kalma şansını artıracak hem de Türkiye
'den küresel girişim örneği çıkarmasına katkı sağlayacak.