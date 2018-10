GO’nun 150’nci istasyonu Diyarbakır’da açıldı

35'İ

İpragazçatısı altındaki en genç marka olan GO , 5'inci yılında 150 istasyona ulaştı. Yeni Nesil GO Yakıt İstasyonu Özmiranlı Petrol, Diyarbakır 'da düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan İpragaz CEO'su Eyüp Aratay, "Bu yeni istasyonumuzla birlikte Diyarbakır'da bayi sayımız 7'ye çıktı. Şirket olarak öncelikli hedefimiz 150 istasyondu. Şimdi hedefimiz ise 300 istasyon" dedi. Son 1.5 yılda şirket olarak ciddi atılımlar yaptıklarını vurgulayan Aratay, "Bu atılımlardan biri de GO markamız oldu. Bu yılı toplamda 50 yeni bayilikle kapamak istiyoruz. Şu ana kadar 100 milyon euronun üzerinde yatırım yaptık" diye konuştu.İpragaz'ın 2017'de grup olarak toplam cirosunun 1 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Aratay, GO'nun payının ise yüzde 10 olduğunu vurguladı. Gelecek dönemlerde GO'nun payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Aratay, "Toplam ciromuzu da 1 milyardan 2 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bunun için yatırımlarımızı daha da artırmamız gerekiyor. Bugüne kadar yaptığımızın üstüne iki katı daha yapmamız lazım. 100 milyon euro yatırım yaptıysak, 200 milyon euro daha yapmamız şart" ifadelerini kullandı.GO Card programı oluşturduklarına da değinen Aratay, şu bilgileri verdi: "GO Card, Türkiye 'deki en yeni teknolojiye sahip sadakat programı ve kişiye özel çalışabiliyor. Kişiyi tanıdıktan sonra ona özel çözüm ve faydalar sunuyor. Bu nedenle de çok kısa sürede 150 istasyonda 400 bin kullanıcıyı geçtik. Toplam satışımızın yüzde 35'i GO Card üzerinden geliyor. Türkiye'de ciro üzerinde etkili böyle bir sadakat sistemi daha yok. İstasyon başı 2 bin 650 aktif sadakat programı kartıyla Türkiye'deki istasyon başına en yüksek kart bizde."