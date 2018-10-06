Kırgızistan FETÖ’süne hukuk darbesi

Kırgızıstan'ın
başkenti Bişkek'in en işlek caddelerinden birinde yer alan ve 15 Temmuz
sürecinde şaibeli bir şekilde el değiştiren, Kaynak Holding
'in kitap, kırtasiye ve dağıtım şirketi OsOO Kaynak mağazası yönetimi TMSF
tarafından geri alındı. Mağaza, 15 Temmuz sürecinde içindeki tüm malzemelerle birlikte FETÖ
'cü bir başka şahsa devredilmişti. Binanın mülkiyeti ile birlikte sembolik bir fiyatla devredildiğini haber alan TMSF yönetimi, 2016'da Kırgızistan
Mahkemesi'ne devir işleminin şaibeli olduğunu ifade ederek iptali için bir dava açtı. BELGELER SAHTE ÇIKTI
Dava sürecinde Türkiye
'den gönderilen belgelerin sahte olduğu, şirketin Türkiye'de faal olmadığı iddialarıyla mahkemeyi oyalama taktiği güden FETÖ avukatlarına büyük tokat, 29 Eylül'deki duruşmada geldi. Davada TMSF'yi temsil eden Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı avukatı İlhami Öztürk, 15 Temmuz sürecinde yaşananları anlatarak başladığı 3 saatlik savunmasında mağazanın faaliyette olduğunu ve terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olması nedeniyle şirketlerin TMSF tarafından atanan yönetim kurullarınca yönetildiğini belirtti. Öztürk'ün bu savunması davanın seyrini birdenbire değiştirdi. 3 saatlik duruşma sonrasında davalıların yeniden uzatma beklediği davada mahkeme, davalıların tüm savunmalarını usul ve esastan reddederek, kanunlara aykırı yapılan devir işleminin geçersiz sayılarak şirket mülkiyetinin tekrar eski haline iadesine karar verdi.