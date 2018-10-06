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’süne hukuk darbesi

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Kırgızistan FETÖ’süne hukuk darbesi
Kırgızıstan'ın başkenti Bişkek'in en işlek caddelerinden birinde yer alan ve sürecinde şaibeli bir şekilde el değiştiren, 'in kitap, kırtasiye ve dağıtım şirketi OsOO Kaynak mağazası yönetimi tarafından geri alındı. Mağaza, 15 Temmuz sürecinde içindeki tüm malzemelerle birlikte 'cü bir başka şahsa devredilmişti. Binanın mülkiyeti ile birlikte sembolik bir fiyatla devredildiğini haber alan TMSF yönetimi, 2016'da Mahkemesi'ne devir işleminin şaibeli olduğunu ifade ederek iptali için bir dava açtı.

BELGELER SAHTE ÇIKTI
Dava sürecinde 'den gönderilen belgelerin sahte olduğu, şirketin Türkiye'de faal olmadığı iddialarıyla mahkemeyi oyalama taktiği güden FETÖ avukatlarına büyük tokat, 29 Eylül'deki duruşmada geldi. Davada TMSF'yi temsil eden Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı avukatı İlhami Öztürk, 15 Temmuz sürecinde yaşananları anlatarak başladığı 3 saatlik savunmasında mağazanın faaliyette olduğunu ve terör örgütü FETÖ ile bağlantılı olması nedeniyle şirketlerin TMSF tarafından atanan yönetim kurullarınca yönetildiğini belirtti. Öztürk'ün bu savunması davanın seyrini birdenbire değiştirdi. 3 saatlik duruşma sonrasında davalıların yeniden uzatma beklediği davada mahkeme, davalıların tüm savunmalarını usul ve esastan reddederek, kanunlara aykırı yapılan devir işleminin geçersiz sayılarak şirket mülkiyetinin tekrar eski haline iadesine karar verdi.
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Kırgızistan FETÖ’süne hukuk darbesi
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