Külliye’de patronlarla finans zirvesi

Ankara
, önceki gün sürpriz bir ekonomi zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirveye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Beştepe ve Genel Merkez'deki ekonomi kurmaylarının yanısıra yabancı ortaklı özel banka
ların genel müdürleri ile TÜSİAD
temsilcileri katıldı. Bankacılık sektörünün hareket alanının genişletilmesi için atılacak adımlar, sektörün talepleri, enflasyon
başta olmak üzere ekonomideki sıcak gelişmeler, çözüm önerileri değerlendirildi. GÜVEN MESAJI GELDİ
Toplantıda Türk ekonomisini güçlendirmeye yönelik gerekli adımların çekinmeden atıldığı, istikrarı güçlendiren reformların sürdüğü mesajı verildi. Ekonomideki gelişmelere ilişkin istişareler yürüterek önerilerini ilgili bakanlıklara ileten Cumhurbaşkanlığı, enflasyonla mücadele ve bankacılık sisteminin taleplerini de dinlemiş oldu. Toplantıya AK Parti
yöneticileri, milletvekilleri, TÜSİAD temsilcileri, Cumhurbaşkanı
başdanışmanlarının yanı sıra yabancı ortaklı özel bankaların genel müdürleri katıldı. İş dünyası temsilcileri tasarruf tedbirleri, mali disiplin, vergi politikalarına ilişkin kararlı tablodan memnun olduklarını dile getirirken sürdürülebilir kalkınmaya vurgu yaptı. Reel sektörün üretim, istihdam, büyümeye katkısı için finansal istikrarın önemine dikkat çeken temsilciler, bu konudaki beklentilerini anlattı. ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan
Erdoğan, yasama yılının açılışında finans alanında önemli adımlar atılacağını açıklamıştı. Bankacılığın hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin farkında olduklarını belirterek, bu sıkıntıların çözümüne yönelik hazırlıklar ve çalışmaların olduğunu söylemişti. Erdoğan, "Türkiye
ekonomisi, bu tür tehditler ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Kurdaki yükselişin yol açtığı belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bütçe disiplininden en küçük bir taviz vermiyoruz. Sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın, tarım sektörümüzün, ücretli kesimin, velhasıl milletimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyondan, faizlerden, döviz kurundan bunalan, herkesin yaşadıklarını yakından takip ediyoruz" demişti. BİRE BİR GÖRÜŞMELER SÜRECEK
Yeni
Ekonomi Programı kapsamında enflasyonla topyekûn mücadele edileceğini açıklayan hükümet, birebir ve grup bazlı görüşmeler sürdürüyor. Fiyatlama, indirim ve sorumluluk almada tüm paydaşlar elini taşın altına koyacak.