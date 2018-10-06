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'da inşa edilen destek gemisi denize indirildi

Altınova ilçesindeki de Fransız firması için inşa edilen destek gemisinin denize indirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Giriş Tarihi: 6.10.2018 16:57
Yalova'da inşa edilen rüzgar türbini destek gemisi denize indirildi

'nın Altınova ilçesindeki Cemre si'nde Fransız firması için inşa edilen destek gemisi düzenlenen törenle denize indirildi.

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Yalova'da inşa edilen rüzgar türbini destek gemisi denize indirildi
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