TÜRSAB’dan Anadolu’ya büyükelçi çıkarması

Turizmi çeşitlendirerek kişi başı turizm gelirini de artırmayı hedefleyen Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB
), büyükelçilere yönelik gezi programı başlattı. Programın ilk etabını Gaziantep-Urfa turuyla başlatan Birlik, Çin
, Hindistan
, Makedonya, Bosna Hersek ve Ukrayna büyükelçileri ile eşlerini ağırladı. Büyükelçileri ülkelerinin misyonerleri olarak tanımlayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, programla büyükelçilere tüm Türkiye'yi gezdirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine ağırlık vermek istediklerini dile getiren Bağlıkaya, "Bölgeyi tanımıyorlar ve akıllarında yanlış bir imaj var. Şimdi geldiler, gördüler ve her yerdeki kalabalığa, yaşayan halka şahit oldular. Buna şaşırdılar. Onların kafasındaki imaj, 'burada kimse sokağa çıkmıyor, herkes evinde oturuyor' şeklindeydi. Ukrayna büyükelçimiz 9 aylık çocuğuyla geldi, bebek arabasıyla sokaklarda dolaştı ve ne kadar güvenli olduğunu gördü. Bu mesajı ülkesine de iletecektir" dedi. HEDEF BOLLYWOOD'U TÜRKİYE'YE GETİRMEK
Türkiye'nin 2019 yılı için hedef pazar haline getirdiği Hindistan'ın Büyükelçisi Şanjay Bhattacharyya, Hindistan film sektörü Bollywood'un her yıl düzenlediği ödül töreninin 2019'da Türkiye'de düzenlenmesi için çalıştıklarını söyledi. Çin Büyükelçisi Yu Hongyang ise, Güneydoğu'ya ilk kez geldiğini belirterek, "Çin'den gelen turist sayısı katlanarak artacak" dedi.