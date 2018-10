İlaç sanayinde devrim! Dünyada ilk kez Türk firması yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Faruk Durukan tarafından geliştirilen yeni yöntem ile bitkiler çeşitli kimyasallar ile değil bitkilerin kendi öz suları ile üretime alınarak çok daha kaliteli ve etkili bitki etken maddeleri üretilmeye başladı.

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu yöntem hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Günümüzde yerli üretimin ön plana çıktığı şu son günlerde yapılan bir AR-GE çalışması ile bir ilke imza atılmış oldu. Bu da özellikle tıbbi bitki olarak kullanılan, pek çok bitkinin ekstraksiyonunda yeni bir çığır açıldı. Etanol ile 70 derecelik etanol ile yapılan ekstarksiyonun yerini bitkinin kendi öz suyu ile yapılan ekstraksiyon aldı. Bu yöntem ile hem solvent tasarrufu yapılacak hem de bitkinin içerisinde bulunan, tıbbi amaç ile kullanılan, sağlık için çok önemli olan maddeler hiçbir değişikliğe uğramadan, hiçbir ısı ile muamele edilmeden saf ve temiz olarak elde edilecek."dedi.





Yeni geliştirdikleri yöntem hakkında bilgi veren AR-GE firmasının sahibi Faruk Durukan ise, "Bu çalışma dünyada bir ilktir. Biz bitkilerden etken madde elde ediyoruz. Bu şekildeki çalışma bitkinin kendi öz suyundan elde edilerek bitkiden almamız gereken etken maddeler bitkinin kendi can suyu ile alınmakta. Dünyada daha önce böyle bir teknik yoktu. Bundan önceki tekniklerde bitkiler kurutulur, daha sonra alkol veya çeşitli solventlere yatırılır, daha sonra spraydriveden geçirilerek bitki etken maddesi alınırdı. Oysa şimdi görmüş olduğunuz yöntemde bitkiler bu cihazda basınç altında parçalanma marifeti ile bitkilerin kendi can suyu açığa çıkıyor. Böylece bitkilerde can suyunu elde etmiş oluyoruz. Bitkideki etken maddeyi bununla birlikte almış oluyoruz. Ne kadar iyi çözücü hazırlarsak hazırlayalım, bitkinin kendi can suyu kadar mükemmel çözücü dünyada elde etme şansımız yok. Bu çalışma dünyada bir ilktir. Böylelikle dünya yeni bitki etken maddelerini tanımış olacak bu şekilde. Bu yöntem ile elde edildiği zaman tüm bitkideki etken maddeleri alma şansızım oluyor. Daha evvel böyle bir şey yoktu" dedi.





Durukan yapılan çalışma ile bilim dünyasının çeşitli bitkilerden farklı etken maddeler ile tanışmasını sağlayacağını da ifade etti.