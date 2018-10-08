TOBB'dan "Enflasyonla Mücadele Programı"na destek

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, fiyat istikrarının makroekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin 2002 yılından sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da kayda değer iyileşme elde ettiğini, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin sağlandığını hatırlattı.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini bildirdi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Hisarcıklıoğlu, ülke için öncelikli konu olan tempolu ve istikrarlı büyüme için reel sektörün küresel rekabetle uyumlu, gerçekçi, sürdürülebilir maliyetlerle üretim yapabilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın hem mali disiplini koruma hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz."