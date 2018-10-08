TÜİK: Enflasyon kişilerden bağımsız

Türkiye
İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK
), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE
) uluslararası yöntemlerle hesaplandığı belirtilerek, kişilerden ve makamlardan bağımsız üretilen istatistiklerin itibarının sorgulanmasının kamu yararına hizmet etmeyeceği bildirildi. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, kamuoyunda bazı çevrelerce TÜİK Başkan Yardımcılığı pozisyonuna ilişkin alınan atama kararının, TÜİK tarafından yayımlanan eylül ayı TÜFE rakamları ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı ifade edildi. TÜİK'in, uluslararası normlarda, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullandığı belirtilen açıklamada, üretilen istatistiklerin uluslararası tanım, kavram ve standartlara uyulmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, TÜİK'in Avrupa Birliği'ne (AB
) uyum çalışmalarıyla birlikte, yürüttüğü tüm çalışmalarda AB istatistik müktesebatını izlediğine ve Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkelerine uygun istatistikler ürettiğine işaret edildi.