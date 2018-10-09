ASELSAN'dan sürpriz hamle!

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, ileri teknoloji tıbbi cihazlar üretmek için İstanbul Aydın Üniversitesi Biocube ile işbirliği protokolü imzaladı.



YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER ÜLKEMİZE KAZANDIRILACAK



İAÜ, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi aracılığı ile sağlıkta yerli ve milli ürünlerin ülkemize kazandırılmasını hedefliyor. Bu sebeple, Nisan 2018'de Biocube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezini kurdu. Böylece ülkenin stratejik gereksinimlerinden olan sağlık teknolojileri alanında tarafların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından yararlanılması ve birlikte çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

İAÜ, ASELSAN'A AKADEMİK DESTEK SAĞLAYACAK



ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında ihtiyaçları ve taleplerini İAÜ BioCube iletecek, İAÜ BioCube ulusal ve uluslararası proje, inovasyon ve iş fikirleri çağrılarını toplayarak, fikirlerin geliştirilmesi, olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi sürecinde ASELSAN'a akademik destek sağlayacak.