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'dan sürpriz hamle!

yaptığı yeni işbirliği ile savunma sanayinde elde edilen mühendislik birikimini ve teknolojik altyapısını sağlık alanında 'nin hizmetine sunmayı, yüksek teknolojili lar da dahil olmak üzere Türkiye'nin tıbbi cihazlardaki katma değerini arttırmayı amaçlıyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:32
ASELSAN'dan sürpriz hamle!

'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan , ileri teknoloji lar üretmek için Biocube ile işbirliği protokolü imzaladı.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER ÜLKEMİZE KAZANDIRILACAK

, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi aracılığı ile sağlıkta ürünlerin ülkemize kazandırılmasını hedefliyor. Bu sebeple, Nisan 2018'de Biocube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezini kurdu. Böylece ülkenin stratejik gereksinimlerinden olan sağlık teknolojileri alanında tarafların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından yararlanılması ve birlikte çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

Teknolojik bağımsızlık mücadelesinin neferi ASELSAN

İAÜ, ASELSAN'A AKADEMİK DESTEK SAĞLAYACAK

ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında ihtiyaçları ve taleplerini İAÜ BioCube iletecek, İAÜ BioCube ulusal ve uluslararası proje, inovasyon ve iş fikirleri çağrılarını toplayarak, fikirlerin geliştirilmesi, olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi sürecinde ASELSAN'a akademik destek sağlayacak.

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ASELSAN'dan sürpriz hamle!
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