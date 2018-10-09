Çelik ithalatına kota 17 Ekim’de

Türkıye, çelik ithalatındaki artıştan yurtiçi üreticileri korumak amacıyla ithalata kota getirdiğini ve kotayı aşan çelik ithalatına 17 Ekim
itibarıyla yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ
) bildirdi. Demir çelik ithalatına kota, yani tarife kontenjanı tanınmasına dair karar 2 Ekim'de Resmi Gazete
'de yayımlanmış ve 15 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Türkiye DTÖ başvurusunda, çelik ithalatının ABD Başkanı Donald Trump
'ın nisanda başlattığı ABD'ye ithal çelikten yüzde 25 gümrük vergisi alınması kararının ardından acil koruma tedbirleri açısından incelemeye alındığı ifade edildi.