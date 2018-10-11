Felaketten sonraki ilk ziyaret Albayrak’tan

IMF ve Dünya Bankası Toplantısı'na katılmak için Endonezya
'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Afet ve Acil Durum
Başkanlığı ile Türk Kızılayı
ekiplerini ziyaret etti. Palu kentinin Lolu Mahallesi'ndeki afetzedelerle görüşen Albayrak, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Albayrak, "Endonezya halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır. Biz de Türkiye
olarak elimizden geldiğince maddi ve manevi yanlarında olacağız" dedi. Albayrak'ın ziyareti felaketten sonraki ilk üst düzey yabancı ziyareti.