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Felaketten sonraki ilk ziyaret Albayrak’tan

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Felaketten sonraki ilk ziyaret Albayrak’tan
IMF ve Dünya Bankası Toplantısı'na katılmak için 'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı , Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Afet ve Başkanlığı ile ekiplerini ziyaret etti. Palu kentinin Lolu Mahallesi'ndeki afetzedelerle görüşen Albayrak, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Albayrak, "Endonezya halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır. Biz de olarak elimizden geldiğince maddi ve manevi yanlarında olacağız" dedi. Albayrak'ın ziyareti felaketten sonraki ilk üst düzey yabancı ziyareti.
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Felaketten sonraki ilk ziyaret Albayrak’tan
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