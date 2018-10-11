HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL? Güncel ve canlı döviz kuru euro dolar fiyatları 11 Ekim

Son dakika haberi: bugün ne kadar kaç TL? Güncel ve canlı euro 11 Ekim

fiyatlarını yakından takip eden bireyler, bugün ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. nun izlediği dalgalı seyrin son zamanlarda sakinleşmesi ve nın nispeten durgun bir grafik içine girmesi ile piyasalar yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan iyimser tablo, son dakika başta olmak üzere birçok bireyi döviz fiyatlarını takip etmeye zorluyor. Peki, dolar bugün ne kadar kaç TL? İşte 11 Ekim güncel döviz kuru fiyatları

Giriş Tarihi: 11.10.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 10:11
Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL? Güncel ve canlı döviz kuru euro dolar fiyatları 11 Ekim

Türk ekonomisi dış kaynaklı kur saldırıları karşısında son derece azimli ve başarılı bir mücadele ortaya koyarken, fiyatlarındaki dalgalanma da sakin bir seyir izlemeye başladı. Hali hazırda iyimser bir tablo çizen /TL, bugün düşüşe geçti. Döviz fiyatlarını takip eden milyonlarca vatandaş, son dakika başta olmak üzere canlı ve güncel nu yakından izliyor. Peki, dolar bugün ne kadar?

BUGÜN DOLAR NE KADAR KAÇ TL?

Dolar, 11 Ekim öğleden önce itibari ile, 6,0236 TL alış, 6,0279 TL satıştan işlem görüyor.

Euro ise, 6,9637 TL alış, 6,9685 TL satıştan işlem görüyor.

CANLI VE GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL? Güncel ve canlı döviz kuru euro dolar fiyatları 11 Ekim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN