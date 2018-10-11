Son dakika haberi: Dolar bugün ne kadar kaç TL? Güncel ve canlı döviz kuru euro dolar fiyatları 11 Ekim

Türk ekonomisi dış kaynaklı kur saldırıları karşısında son derece azimli ve başarılı bir mücadele ortaya koyarken, döviz fiyatlarındaki dalgalanma da sakin bir seyir izlemeye başladı. Hali hazırda iyimser bir tablo çizen dolar/TL, bugün düşüşe geçti. Döviz fiyatlarını takip eden milyonlarca vatandaş, son dakika dolar fiyatları başta olmak üzere canlı ve güncel döviz kurunu yakından izliyor. Peki, dolar bugün ne kadar?

BUGÜN DOLAR NE KADAR KAÇ TL?

Dolar, 11 Ekim öğleden önce itibari ile, 6,0236 TL alış, 6,0279 TL satıştan işlem görüyor.

Euro ise, 6,9637 TL alış, 6,9685 TL satıştan işlem görüyor.

CANLI VE GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ