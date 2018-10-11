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’nin ilk işlemi gerçekleşti!

Çağdaş bankacılık uygulamalarıyla dijitalleşmeye öncülük eden , ’nin ‘ilk ’ işlemine imza attı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 15:57
Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu işlemi gerçekleşti!

Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren, Türk bankacılık sektörü açısından dijitalleşmede önemli bir kilometre taşına imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Demren şöyle devam etti:

"Teminat mektuplarının elektronik ortama taşınmasıyla en temel bankacılık ürünlerinden birisi daha dijitalleşmiş oldu.

"Güçlü 'nin Lider Bankası olma vizyonumuz doğrultusunda tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olmaya devam ediyoruz.


"İlk elektronik teminat mektubu düzenleyen banka olarak sektörümüz açısından dijitalleşmede önemli bir kilometre taşına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

"Çağdaş bankacılık anlayışımızı yansıtan bu uygulamayla hem müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor hem de milli ekonomimize katkı sunuyoruz.

"Bu uygulama ile işlemler daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilip, birçok riskin sıfırlaması sağlanacaktır.

"Uygulamanın yakın zamanda yaygınlaşmasıyla ekonomimize olan katkısı daha net bir şekilde görülecektir."

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Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu işlemi gerçekleşti!
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