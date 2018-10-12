Bakkal, nalbur, sucu tüp satamayacak

Türkiye LPG
Derneği Başkanı Eyüp Aratay, bölücü terör örgütü PKK'nın güneydoğuda düzenlediği bombalama eylemleri nedeniyle tüpler için çıkarılan karekod uygulamasındaki zorunluluğun 2019'a kadar uzatıldığını ancak bu sürenin de yetersiz olduğunu söyledi. Aratay, "Karekod devreye girdiğinde tali bayi yapısı sistemi kitleyecektir. İçişleri Bakanlığı'nın da devreye girmesi gerekecek. Türkiye'de 70 milyon tüp var ve hepsi dolaşımda değil. Önerimiz, kademeli geçiş yapılması" dedi. Antalya
'da düzenlenen 9. Enerji Zirvesi'nde tüp pazarındaki yapılanma hakkında konuşan Aratay, "En önemli sorun can ve mal güvenliği. 2 kilo üzeri tüplerin evlere teslimi zorunlu. Bakkal, nalbur, sucu gibi noktalar sorun oluşturuyor. Düzenleyici kurumla düzenleme için temas halindeyiz" dedi.
LPG piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aratay, turizm sektöründeki iyi gidişin özellikle Antalya ve güney Ege bölgelerinde endüstriyel dökme LPG satışlarını pozitif etkilediğini söyledi.
Otogaz segmentinde büyümenin devam ettiğini, 10 bin 300 istasyonla en fazla otogaz istasyonunun Türkiye'de olduğunu aktaran Aratay, "İlk 7 ayda motorin satışları yüzde 9.8, benzin satışları 3.6 arttı. Akaryakıt pazarı yüzde 9.2 büyüdü" diye konuştu.