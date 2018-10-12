Dünya ticaretinin % 4’ü faktoringden geçiyor

Bünyesinde 90 ülkeden 400 finans şirketini barındıran Dünya Faktoring Organizasyonu (FCI) "Kıtaları Birleştiren: Türkiye
" temalı bölge toplantısı 8-9 Ekim tarihlerinde İstanbul
'da yapıldı. FCI, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve FKB (Finansal Kurumlar Birliği) iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bölgesel Faktoring Konferansı'na Ticaretin Finansmanı konusu damga vurdu. DÜNYANIN İLGİ ODAĞI
Tüm dünyada faktoring sektörünün yakından takip ettiği FCI Uluslararası Bölgesel Faktoring Konferansı'nda Tedarik Zinciri Finansmanı, Türkiye-Ortadoğu ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde faktoring, EBRD ülkeleri ve gelişmekte olan pazarlardaki fırsatlar, İslami Faktoring, Dijitalleşme, Kredi Sigortası-Faktoring iş birliği gibi önemli konular masaya yatırıldı. İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE
Konferansın açılışında konuşan FCI Başkanı Çağatay Baydar
hem faktoring sektörü hem de Türkiye ekonomisi adına önemli mesajlar verdi. Bu etkinliği Türkiye'de 2. kez gerçekleştirmenin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Baydar, "Faktoring Konferansı bölgemizin finansal geleceği açısından eşsiz bir fırsat. Konferans ile birlikte ortaya çıkacak ortak akıl ekonomimizi bir adım daha ileri götürecektir. Ülkem adına guruluyum çünkü 100'e yakını yabancı olmak üzere 200'ün üzerinde katılımcı şirketi İstanbul'da ağırlıyoruz" dedi. 3.1 TRİLYON DOLAR HACİM
Küresel bir güce dönüşmüş olan faktoring sektörünün yıllık işlem hacminin 3.1 trilyon dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çeken Baydar, şirketlerin alacaklarını faktoringle garanti altına almalarını, tahsil etmelerini ve işletme sermayesi sağlamalarını ümit ettiklerini söyledi.
Çağatay Baydar sözlerine şöyle devam etti: "Dünya ticaret hacminin yüzde 4'lük kısmı faktoringden geçiyor. Dünya ticaret hacmi ve ihracat
hacimlerinde bir duraklama olmasına rağmen ihracat faktoring hacminin dünyada yüzde 10 büyüdüğünü görüyoruz. Ülkeler arasında sınırlar kalktıkça, ticaret globalleştikçe faktoringin daha önemli yerlere ulaştığını ve en önemli finansal enstrümanlardan biri haline geldiğini göreceğiz" diye konuştu. 4.0 ÇAĞINA GEÇİŞ YAPTIK
Bundan sonraki süreçte gerek sektörde gerek Türkiye ekonomisinde dijitalleşmenin giderek artacağını ön gördüklerinin altını çizen Baydar, "Gelinen noktada Faktoring 4.0 çağına geçerek fintech operasyonuna başlamıştır. Dijitalleşme ile birlikte FKB olarak Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi'ni faaliyete geçirerek ticaretin finansmanında bütüncül çözümler bulmaya devam edeceğiz" dedi. TÜRK FAKTORİNG SEKTÖRÜ DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR
Fınansal ?Kurumlar Birliği Başkanı (FKB) Adem Duman faktoring konferansının İstanbul'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, eşsiz jeopolitik konumuyla Doğu ile Batı arasında kültürel, ticari ve fiziki olarak bir köprü görevi görüyor ve birçok alanda yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor" dedi. Duman, İstanbul'un artık uluslararası projeler için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.
İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin Türkiye için önemine değinen Başkan Adem Duman, "İstanbul'un Finans Merkezi olma yolunda ilerlediği bu dönemde biz de FKB olarak ticaretin dijitalleşmesi yolunda önemli bir adım atarak Tedarik Zinciri Finansmanı Sistemi'ni kurduk. Faktoring sektörü bankacılık dışı finans araçları arasında ilk sırada yer alıyor ve çoğunluğu KOBİ olan 500 bin firmaya hizmet veriyor. Hem KOBİ'lerimiz, hem de ülkemiz için ihracat kritik değerde ve faktoring, ihracatı en güçlü şekilde teşvik ediyor. Türk faktoring sektörü, yenilikçi çözümleriyle dünyaya örnek oluyor" diye konuştu. BDDK SEKTÖRE GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEK
Konferansın açılışında konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, faktoring uygulamasının BDDK'nın denetim ve gözetimi devralmasıyla birlikte ciddi bir ivme kazandığını söyledi. Yakup Asarkaya, BDDK'nın öncelikli misyonunun Türkiye'de kredi sisteminin sağlıklı işlemesini sağlamak ve tasarruf sahiplerinin haklarını korumak olduğunu kaydetti. Finansal sistemin temelde banka ağırlıklı olarak büyümeye devam ettiğinin altını çizen Asarkaya, "Haziran 2018 itibarıyla BDDK'nın sorumlu olduğu aktif büyüklük 3 trilyon 825 milyar lira düzeyindedir. Türkiye'de faktoring uygulaması 2000 yılından sonra yaygınlaşmaya başlamış ve 2006 başında BDDK'nın denetim ve gözetimi devralması ile birlikte ciddi bir ivme kazanmıştır" dedi. Faktoring müşterilerinin çoğunluğunun KOBİ'ler olduğuna dikkat çeken Asarkaya faktoringin ticareti desteklediğine vurgu yaparak bankacılık dışı finans kesimine gereken her türlü desteği vereceklerini söyledi.