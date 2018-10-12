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İlk sefer 31 Ekim’de Ankara’ya

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Türk Hava Yolları'nın () İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılmasından sonra yurtiçinde Ankara, Antalya ve İzmir'e yurtdışında Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve KKTC'de Lefkoşa'ya uçacak. Açılışa özel fiyat belirleyecek THY'nin yurtiçi uçuşları için tek yön bilet fiyatının 59, Ercan'a ise 179 TL'den başlayacağı belirtildi.
Boeing 737-800 tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek. Ercan'a ise tek yön 179 TL'den başlayan fiyatlarla özel bir promosyon uygulanacağı belirtildi. Bakü seferlerinin biletlerinin ise önümüzdeki günlerde satışa çakacağı öğrenildi.
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İlk sefer 31 Ekim’de Ankara’ya
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