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Katar ve Çinlilerden 'da atağı!

Döviz kurundaki artış ve vatandaşlık teşvikleriyle, 'un Avrupa Yakası'ndaki toplu konut projeleri, yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. En yoğun talep Katar ve Çin'den geldi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 11:19
Katar ve Çinlilerden İstanbul'da gayrimenkul atağı!

Döviz kurundaki artış ve vatandaşlık teşvikleriyle, 'un Avrupa Yakası'ndaki toplu konut projeleri, yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. En yoğun talep Katar ve Çin'den geldi.

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Katar ve Çinlilerden İstanbul'da gayrimenkul atağı!
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