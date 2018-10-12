Yerli kömür üretimi 100 milyar kazandıracak

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye 25-30 yılda yaklaşık 100 milyar lira kazandıracak yerli kömür üretimine yönelik yeni stratejiyi açıkladı. Yeni sahaların üretime açılması ile 15 bin 500 kişiye de istihdam sağlanacağını anlatan Dönmez, yılda 7.5 milyar liralık ithal kömürün ikamesiyle de cari açığın kapanmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait alanlarda yıllık ilave 3 milyon ton, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait alanlarda ise ilave 15.6 milyon ton üretim gerçekleştireceklerini söyleyen Dönmez, "TKİ'nin ruhsatlarında 25 ila 30 yıl olarak öngörülen proje sürecince yaklaşık 72 milyar lira değerindeki yerli kömür ekonomiye kazandırılacak. Kamuya ise 21 milyar lira gelir akışı sağlanacak" dedi. Dönmez, TTK'nın ruhsat alanlarında ise yaklaşık 200 milyon tonluk bir üretim sahasının yatırımcılara açılacağını ve 25 milyar liralık ithal kömür ikamesi sağlanacağını kaydetti.