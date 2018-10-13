Hotpoint mutfakta israfa dur diyecek

Küresel gıda israfının milyarlarca dolara ulaşması firmaları da çözüm arayışına yönlendiriyor. Son olarak Türkiye'de de faaliyet gösteren beyaz eşya firması Hotpoint
bu konuya el attı. Hotpoint ve Indesit markalarıyla Manisa
'daki tesislerinde soğutucu ve çamaşır makinesi üreten ve üretiminin önemli bir kısmını ihracata yönlendiren şirket, ünlü şef Jamie Oliver
ile işbirliği yaparak Londra'da sıra dışı bir popup kafe açtı. Kafede, evlerde en çok israf edilen gıdalardan esinlenerek hazırlanmış lezzetli yemekler sunulacak. Artan gıdalar yemek yapmak için kullanılacak ve elde edilen tüm kazanç, gıda israfı ve açlık ile mücadele eden bir hayır kurumu FoodCycle'a bağışlanacak. EVDE BÜYÜK İSRAF
Yapılan araştırmalara göre, günümüzde gıda maddelerinin üçte biri israf ediliyor. Ve 2020'de bu oranın yüzde 40'a varması bekleniyor. Sadece Avrupa'da her yıl 88 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu israfın yüzde 53'ü ise evlerde gerçekleşiyor. Whirlpool Corporation Türkiye Pazarlama Direktörü Aylin Alpay, "İnsanların gıda israfı konusunda farkındalığını artırmak için bu işbirliğini yaptı" dedi.
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Şef Jamie Oliver, "İyi yemek güzel bir şeydir, insanları bir araya getirir, sizi neşelendirir, gün boyunca ihtiyacınız olacak enerjiyle içinizi doldurur. İşte bu nedenle yemeklerin israf edilmemesi gerektiği konusunda Hotpoint ile aynı ideali paylaşıyoruz" dedi.