Son dakika haberi: Emeklilere büyük müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekliye son dakika zam ve taksit haberi. Ocak ayında yapılacak olan zammın detayları netleşmeye başladı. Şimdiden 9.84 civarına çıkan oranla birlikte en az emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklileri Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi.