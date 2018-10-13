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Son dakika haberi: Emeklilere büyük müjde! En düşük ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekliye büyük müjde son dakika olarak geldi. Ocak ayında yapılacak olan oranı şimdiden 9.84 civarlarına geldi. Yapılacak olan bu orandaki zamla birlikte en düşük 2 bin 361 TL olacak. Peki gelecek olan bu zamlarla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detayların tümü haberimizde.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 08:27
Son dakika haberi: Emeklilere büyük müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekliye son dakika ve taksit haberi. Ocak ayında yapılacak olan zammın detayları netleşmeye başladı. Şimdiden 9.84 civarına çıkan oranla birlikte en az ne kadar olacak? Memur emeklileri Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi.

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Son dakika haberi: Emeklilere büyük müjde! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı...
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