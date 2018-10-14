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İstanbul’dan Contagious geçti

Festivali’nin en dikkat çekici etkinliklerinden biri de Contagious oldu. Ekibin Yayın Yönetmeni Alex Jenkins, “Yaratıcı olan her zaman kazanacak” dedi

ASLIŞAH SARITAŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
İstanbul’dan Contagious geçti
Festivali'ne ödüllerin yanı sıra, yapılan etkinlikler damgasını vurdu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Contagious panelinde Alex Jenkins, Katrina Dodd ve Patrick Jeffrey sunumlarını gerçekleştirdi. Contagious Yayın Yönetmeni Alex Jenkins sunum sonrası SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, pazarlama sektöründe insanları yakalamanın günümüzde çok çeşitli olduğunu ve zorlaştığını belirtti. İnsanlara ulaşmada televizyon gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra yeni platformların da mevcut olduğunu vurgulayan Jenkins, "Pazarlamacılar değişen platformlara uyum sağlamalı. Önümüzdeki yıllarda yaratıcı ve zekice yapılmış işler önemini gösterecek ve yaratıcı olan kazanacak" dedi.

DÖNÜŞÜM YAŞANDI
Contagious'ın 14 yıl önce yaratıcılık ve yenilikçilik yoluyla rekabet avantajı arayan pazarlamacılara yardımcı olmak için kurulduğunu ifade eden Jenkins, "Kurulduğumuz zaman sektör bugünkü gibi değildi. Facebook, Twitter, Youtube, iPhone'lar hayatımızda yoktu. 14 yılda her şey hızla değişti. Dijital bir dönüşüm yaşandı" diye konuştu.
Google, Ikea, Mercedes- Benz, Nike gibi birçok farklı sektördeki global firmalarla çalışan Jenkins, toplumların tüketim alışkanlıklarını şöyle değerlendirdi: "Teknoloji ve internet sayesinde artık her yerde her şeye ulaşmak çok mümkün. Herkesin aynı şeyleri gördüğü global bir köyde yaşıyor gibiyiz."
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İstanbul’dan Contagious geçti
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