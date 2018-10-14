Kanalistanbul için dev protokol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Kanalistanbul çevresinde kurulacak yeni şehir için imzaladığı protokol belediye meclisinden geçti. Protokole göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planlarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı metro hatlarını, İBB ise arsa ve konut alanlarının üretimini gerçekleştirecek. TOKİ
'ye devredilecek taşınmazların imar faaliyetlerini TOKİ yürütecek. Kanalistanbul ve 3. Havalimanı'nın çevresini kapsayan prtokole göre, afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki binalar kaldırılarak, planlı ve imarlı yerleşim alanları oluşturulacak. Kanalın finansmanı için TOKİ'nin proje alanından devredilen arsaların geliri kullanılacak. Kanalistanbul'un yapım ihalesi ve ÇED raporunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenleyecek. Kanalistanbul'un güzergahı içindeki Sazlıdere Barajı içme suyu havzasından çıkarılacak. Belediye su havzasının çevresindeki alanın imar planlarını 18 ay içinde tamamlayarak, İSKİ'ye ait taşınmazları Kanalistanbul projesi kapsamında tahsis edecek.