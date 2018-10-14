Reklam dünyası Kristal Elma’da buluştu

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl yaratıcılığa duyulan aşktan yola çıkarak 'Aşkımızın Meyvesi Kristal Elma
' mottosuyla 11-12 Ekim tarihlerinde Turkuvaz Medya Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen Kristal Elma Festivali, pazarlama ve iletişim dünyasının en yaratıcı isimlerini bir araya getirdi. Yerli ve yabancı katılımcıları kreatif endüstri ile buluşturan etkinlikte, dünyanın en ünlü içerik üreticilerinden Contagious seansının biletleri tükendi. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu, ikinci gün düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Kristal Elma Yaratıcılık Yarışması'nın 30'uncu yılını kutluyoruz. Onursal Başkanımız Eli Acıman'ın da belirttiği gibi Kristal Elma'nın amacı reklam sektörünün yaratma yeteneğini motivasyon yoluyla yükseltmek. Kristal Elma yaratıcılığın çıtasını oluşturan bir etkinlik" dedi. 355 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU
Sunuculuğunu Ezgi Mola
'nın yaptığı 'Kristal Elma Türkiye
Reklam Ödülleri Yarışması'nın ödül törenleri ile sona eren festival kapsamında 7 büyük, 127 Kristal Elma, 123 gümüş, 94 bronz ve 4 özel olmak üzere toplam 355 ödül verildi. Ödül töreninin ilk gününde 30 yılda yaratıcılığa cesaret veren reklamveren özel ödülleri, bölge, tasarım, uygulamada mükemmellik, medya, açık hava, radyo, basın kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu. 115 kategoride dağıtılan 126 Kristal Elma'dan 85'i ilk gün sahiplerini bulurken, bölge kategorisinde büyük ödülü Kaf, Medya'da Mindshare, Basın'da Y&R İstanbul büyük ödülün sahibi oldu. Festival'in ikinci gününün sonunda düzenlenen ödül töreninde ise Film - TV, Sinema, Dijtial ve Sosyal Medya, Online Film, Entegre Kampanyalar ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü sahiplerini buldu. Törende Film - TV, sinema kategorisinde büyük ödülü Rafineri, dijital kategorisinde büyük ödül Lokal, online film kategorisindeki büyük ödülü Kompüter ve entegre kampanyalar dalında büyük ödül Medina Turgul DDB oldu. PAZARLAMANIN GELECEĞİNE IŞIK TUTTU
Kristal
Elma'nın içerik küratörü Contagious, etkinliğin ilk gününde Contagious Live/Istanbul oturumu ile pazarlamanın geleceğine ışık tuttu. Dünyanın en popüler içerik üreticisi olan Contagious'ın Genel Yayın Yönetmeni Alex Jenkins, Trendler Müdürü Katrina Dodd ve Editör Patrick Jeffrey Kristal Elma'nın ilk gününde yeni dönemde pazarlamaya yön veren 6 konuyu, Pazarlamanın Yeni Dünyası, Hız ve Esneklikle Uzun Vadeli Planlama, Perakendede Otomasyon, Şeffaflıkla Başa Çıkmanın Yolları, İşlemsel Yaratıcılık, Erkeğin Yeni Tanımı, Kültürü Yakalamak başlıkları ile derinlemesine ele aldı. Etkinliğin ilk günü gerçekleştirilen E-Spor Etkinliği kapsamında 'Gaming, Gamer, Espor, Esporcu' Kavramlarına Genel Bakış, Rakamlarla Dünyada Ve Türkiye'de Gaming & Espor, Datalarla Türkiye'de Ve Dünyada Espor Ekosistemi gibi konulara değinildi. YARATICILIĞIN KODLARI KONUŞULDU
Festival
kapsamında Türkiye'de yaratıcılığın değişen yapısını incelemek amacıyla hazırlanan "Yaratıcılığın Yeni Kodları" raporu açıklandı. Bu yıl Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temasına yoğunlaşan Kristal Elma Festivali'nde 2005 - 2018 Effie vakaları üzerinden yapılan akademik analiz ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Kristal Elma Festivali'nin ikinci gününde ayrıca Yapı Kredi Play'in desteğiyle düzenlenen Genç Kristal etkinliği ilham verici ve etkileyici konuşmalarla tamamlandı. Festival kapsamında, 'R/GA Product + Service Design Innovation', 'Bigumigu Dünyada Ödül Kazandıran Trendler', 'Leica Academy İleri Fotoğrafçılık', 'Mobil Fotoğrafçılık' atölye çalışmaları gerçekleşti.