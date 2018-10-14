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Turkcell ve ’den kampanyaya destek

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Turkcell ve THY’den kampanyaya destek
Salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na çapında destek hızla artıyor. Açıklamanın üstünden henüz 4 gün geçmesine rağmen program kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 700'e ulaştı.

İKİ KAT İNTERNET
Turkcell, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na dev iletişim kampanyasıyla destek verecek. Destek kapsamında Turkcell müşterilerinin internet kullanımları ikiye katlanıyor. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya ile Turkcell'liler aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek. Çeyrek asırdır Türkiye'nin dijital ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü , "Turkcell Türkiye için var; Türkiye olmadan Turkcell var olamaz" dedi.

BİLET FİYATLARINDA %10 İNDİRİM BAŞLADI
Türk Hava Yolları () da kampanyaya destek vermek için iç hat ve Türkiye çıkışlı dış ücretlerinde yüzde 10 indirim kampanyası başlattı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan,"THY her zaman milletinin grurudur ve destekçisidir" mesajını verdi.
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Turkcell ve THY’den kampanyaya destek
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