HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > GSM şirketlerinden "enflasyonla mücadeleye" destek

GSM şirketlerinden "enflasyonla mücadeleye" destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde "Türkiye kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ve da yapacakları indirimlerle destek verecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 08:59
GSM şirketlerinden enflasyonla mücadeleye destek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak.

de belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Uygulama gelecek hafta itibarıyla başlayacak. Yeni abonelerin yararlanabileceği indirim kampanyası, yıl sonuna kadar sürecek.

Turkcell de abonelerinin kotalarını 2'ye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında "Turkcell"liler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca dijital uygulamalar BiP, TV+, Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli gigabaytların 2 katına çıkarılması kararı alındı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
GSM şirketlerinden "enflasyonla mücadeleye" destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN