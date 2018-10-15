Interbrand ‘En değerli sigorta markası’ olarak Axa’yı seçti

AXA, uluslararası marka danışmanlığı şirketi Interbrand
'in hazırladığı Best Global Brands 2018 raporunda üst üste 10'uncu kez dünyanın en değerli sigorta
markası seçildi. Finansal performans, marka gücü ve markanın ürün ve hizmetlerin satılması sürecindeki rolü dikkate alarak hazırlanan raporda Axa'nın marka değeri 11.1 milyar dolar olarak belirlendi. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Markamızı güçlü kılan ve dünyanın lider şirketleriyle birlikte bu listede yer almamızın arkasında yatan en önemli sebep, uzun vadeli ve hızlı kararlar vererek cesur adımlar atabilmemiz" dedi.