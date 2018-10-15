Koru Sigorta’da prim üretimi yüzde 55 arttı

Koru
Sigorta, 2018 yılı ilk yarısında 186.7 milyon lira prim üreterek 10.2 milyon lira net kâra ulaştı. Koru Sigorta
, geçen yılın aynı dönemine göre prim üretiminde %55, net kârda %235 oranında artış gerçekleştirerek, sektörün kârlı şirketi olmaya devam etti. 2018'in ilk yarısının, Koru Sigorta'nın hedeflerine ulaştığı ve kârlı büyüme kaydettiği bir dönem olduğunu belirten Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin
, şirket portföyünün uzun vadeli stratejiler ışığında geliştirilmeye devam edildiğini ve motor dışı branşların payının artırıldığını söyledi. Soner Şahin, "2018'de motor dışı branşların payını artırarak dengeli bir portföy yaratmaya, pazar payımızı korumaya, acente kanalımızın kârlılığını iyileştirmeye devam etmekteyiz. Sektörde yer alan şirketlerin teknik kâr rakamlarının genel giderleri hangi oranda karşıladığı baz alındığında Koru Sigorta'nın ilk 5 şirket arasında yer aldığını görmekteyiz. Şirketin bilanço kârından ziyade teknik kârlılık performansının üst seviyede olması, diğer rasyolar da göz önüne alındığında bundan sonraki dönemlerde de bu performansın devam edeceğini gösteriyor" dedi.