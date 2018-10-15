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Küresel prim üretimi 5 trilyon dolar

2017’de küresel prim üretimi reel olarak büyüdü ve neredeyse 5 trilyon doları buldu. Üretimin yaklaşık 3 trilyon doları hayat larından, 2 trilyon dolarıysa hayat dışı sigortalardan geldi.

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Küresel prim üretimi 5 trilyon dolar
Swiss Re, geçtiğimiz günlerde yayınladığı son Sigma raporuyla 2017 yılına dair küresel cılık verilerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl küresel prim üretimi, bir önceki yıla göre reel olarak %1.5 oranında arttı ve 4.9 trilyon dolar olarak hesaplandı. 2016 yılında reel büyümenin %2.2 olduğu göz önüne alındığında ise sektörel büyümenin yavaşladığı görüldü. 2017 yılında küresel hayat sigortası primleri 2.6 trilyon dolara ulaştı ve bir önceki yıla göre %0.5 oranında büyüdü. Hayat dışına bakıldığında isa, küresel prim üretiminin reel olarak %2.8 arttığı ve 2.2 trilyon dolara ulaştığı görüldü. 2016 yılına kıyasla hem hayat hem de hayat dışında üretilen primlerin artışında yavaşlama olsa da, küresel boyutta üretimdeki yavaşlamanın asıl sebebi, gelişmiş ülkelerde hayat branşının küçülmesinden kaynaklandı. Gelişmiş ülkelerde 2016 yılında %1.9 oranında küçülen hayat sigortacılığında yavaşlama hızlandı ve sektör 2017 yılında %2.7 oranında küçüldü.

KÜRESEL EKONOMİ %3 BÜYÜDÜ
Toplam gelir açısından bakıldığında, dünya ekonomisi 2017 yılında iyileşme gösterdi ve küresel gelir %3.3 oranında arttı. 2016 yılında küresel gelir artışı %2.6 oranında gerçekleşmişti. 2007-2016 yılları arasına bakıldığında, toplam gelir artışı ortalama %2.5 olarak hesaplandı. Gelişmiş ekonomilerde toplam gelir artışı %2.3 olurken, gelişmekte olan ülkelerde bu artış %4.8 olarak kayıtlara geçti. Raporda, nin 2018 yılında %3.4 oranında büyüyeceği tahmini yapılırken 2019'da büyümenin yavaşlayarak %3.1'e düşeceği öngörüsüne de yer verildi.
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Küresel prim üretimi 5 trilyon dolar
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